В Канаде использовали уникальную технологию с применением мыла, позволившую передвинуть с одного места на другое историческое здание, рассказал портал РБК.

Возведенный более двух столетий назад отель в провинции Новая Шотландия потребовалось перенести на новый фундамент, чтобы освободить пространство под строительство новых сооружений. Однако проделать подобную манипуляцию со строением, весящим 220 тонн, не так просто.

Впрочем, было найдено весьма изящное решение. Основание здания и его стены обработали специальными составами на основе мыла, позволившими аккуратными движениями постепенно передвигать отель. В итоге он был переставлен на другой фундамент и остался при этом целым и невредимым. Весь процесс занял несколько дней.