Обнаруженный археологами на территории городища Рупинпикколо, расположенного на северо-востоке Италии, каменный диск был идентифицирован астрономами, как доисторическая карта звездного неба. Об этом в своем материале сообщает журнал Astronomical Notes.

По мнению итальянских ученых, каменный диск был создан в промежутке между 1800-1650 годами до нашей эры. Археологи обратили внимание, что отметины на диске были расположены не хаотично и напоминали очертания созвездий. Поэтому археологи обратились за помощью к астрономам, которые и определили, что на каменном диске была нанесена карта звездного неба.

Астрономы определили, что пять отметок на каменном диске напоминают Пояс Ориона, Ригель и Бетельгейзе, а другие девять отметин соответствуют Хвосту Скорпиона. Также ученые обнаружили Плеяды и, предположительно, Кассиопею.

При этом одну из отметок, расположенную немного к северу от Ориона астрономы идентифицировать так и не смогли. Они выдвинули предположение, что это неудавшаяся сверхновая, превратившаяся в черную дыру.