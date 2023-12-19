В ночь на 19 декабря в очередной раз прогремели мощные взрывы в Хмельницкой области. Удары дронами-камикадзе «Герань» снова наносились по военному аэродрому Воздушных сил Украины в Староконстантинове.

Подробной информации о количестве взрывов и пораженных целях пока нет. Однако известно, что именно на этом аэродроме базируются фронтовые бомбардировщики Су-24, являющиеся носителями ракет Storm Shadow и SCALP. Удары по объекту наносятся регулярно, так как Украины пытается восстанавливать взлетно-посадочные полосы.

Минувшей ночью взрывы гремели также в Кировограде и Одессе. В части регионов Украины объявлялась воздушная тревога. Так, надсадно выла сирена в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской и Сумской областях, но о прилетах там данных нет.