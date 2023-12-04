В Хмельницкой области на западе Украины в ночь на 4 декабря вновь гремели взрывы. Военный аэродром в Староконстантинове атаковали беспилотники-камикадзе «Герань», из-за которых воздушная тревога объявлялась в нескольких регионах страны, сообщают украинские источники.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщали об угрозе для Кировоградской и Николаевской, Полтавской и Черкасской, Житомирской и Днепропетровской областей. Ближе к утру дроны-камикадзе добрались также до Тернопольской области.

Ранее взрывы также гремели в Херсоне, который пока остается под контролем украинских войск, и в Николаевской области. Какие именно объекты поражены, не сообщается.

Напомним, ВС РФ регулярно атакуют ракетами и барражирующими боеприпасами тыловые районы Украины. Это дает возможность выводить из строя промышленную и энергетическую инфраструктуру, работающую на нужды ВСУ.