В ночь на 23 декабря украинские ВС обстреляли Херсонскую область. При этом под удар попали детский сад и школа в поселке имени Горького Каланчакского районе.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что оба учреждения постоянно работали, в них ходили дети из трех расположенных по соседству населенных пунктов. Ночью, разумеется, в зданиях никого не было.

Детский сад поврежден незначительно, вражеские ракеты разорвались неподалеку от здания, выбив только окна и двери. Со школой ситуация значительно хуже, эксперты уже занимаются подсчетом причиненного ущерба.

Алексеенко отметил, что только недавно в общеобразовательном учреждении было проведено отопление, планировались работы по капитальному ремонту с помощью Республики Мордовия, являющейся шефом-регионом.

Теперь детей будут возить в село Раздольное за 8 километров. Садик работу продолжит сразу после установки новых дверей и окон.