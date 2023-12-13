У президента Украины Владимира Зеленского стремительно развивается «афганский синдром». Он понимают, что США могут бросить Украину точно так же, как и Афганистан, и поэтому надеется на получение «золотого парашюта», рассказал РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Он прокомментировал заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, что 200 миллионов долларов, которые выделил Джо Байден Киеву – это совсем не достижение Зеленского. Украинские лидер деморализован, так как не смог ничего добиться в США, и теперь выпрашивает ограниченное количество мест в лайнере, который увезет его из разрушенной и униженной страны.

«А ведь некоторым придется крепко цепляться за шасси и крылья взлетающего самолета, украшенного звездно-полосатым флагом», – заявил Шеремет.

Он также добавил, что переговоры Зеленского с Байденом были скорее встречей босса с подчиненным, который не сумел отчитаться о ранее потраченных американских деньгах и доложил о критической для ВСУ ситуации.