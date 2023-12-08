Сотрудники полиции Екатеринбурга совместно с представителями местных общественных организаций провели контрольную закупку в спа-салоне Pantera на улице Челюскинцев и накрыли таким образом подпольный бордель, рассказал портал E1.

Парадокс ситуации состоит в том, что заведение, предоставлявшее интим-услуги, располагалось в непосредственной близости от отдела полиции №11.

Общественники изобразили компанию мужчин, желавших заказать мальчишник. Когда выяснилось, что они работают с полицией, девушки попытались заявить, что пришли в спа-салон на корпоративное мероприятие. Но раскрыть подробностей не смогли. Именно поэтому все они были задержаны.

Проверка показала, что заведение незаконно занималось продажей алкоголя, оперативники обнаружили черную бухгалтерию, а также правила для администраторов и другие документы, неоднозначно указывающие, какие услуги предоставлялись в салоне.

По словам представителей пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, в заведении работает оперативно-следственная группа, которая проверяет причастность находящихся в салоне лиц к правонарушениям.