В Чугуевском районе Харьковской области прозвучала серия взрывов, рассказал киевский тг-канал «Общественное». В настоящий момент информации о том, какие цели поражены, нет.

Известно, что по всему региону объявлена воздушная тревога. Также воют сирены в Одесской, Николаевской и ряде других областей, которые атакуют дрону-камикадзе.

Мониторинговые каналы предупреждают украинцев не игнорировать тревогу из-за «повышенной активности ВС РФ».

В ночь на 31 декабря российские военные нанесли удары возмездия по центрам принятия решений в Харькове. В здании бывшего гостиничного комплекса «Харьков Палас» ликвидированы представители ВСУ и Главного управления разведки, которые занимались планированием террористического акта в Белгороде. Напомним, что после атаки по центру мирного города России погибли 24 человека.