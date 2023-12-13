Евросоюз предпринимает отчаянные попытки справиться с новым экономическим кризисом и одним из способов сделать это видит изгнание украинских беженцев на родину, пишет РИА Новости.

Так, в Германии беженцы с Украины получают выплаты по 520 евро на одного взрослого и 360 евро – на ребенка. Это самая серьезная сумма в ЕС, что существенно бьет по экономике. Представитель «Христианского демократического союза» заявляют, что украинцам нужно не выплаты получать, а идти на работу.

Не очень хотят платить украинским беженцам также Великобритания, Ирландия, Норвегия, Польша и другие страны. Они заявляют, что на работу устроились только пятая часть граждан Украины, остальные живут на пособия.

В Нидерландах большое количество военнообязанных мужчин с Украины, которые сумели сбежать от мобилизации. Их призывают ехать домой и защищать свою страну.

Аналитик Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов считает, что страны ЕС немного лукавят, когда плачут из-за недостатка денег на беженцев. Они пытаются таким образом отказаться от ряда взятых на себя обязательств. На самом же деле им довольно выгодно принимать украинцев, являющихся дешевой рабочей силой.

Единственная проблема таких стран, как Германия – нежелание принимать законопроекты, упрощающие трудоустройство беженцев. В большинстве случаев украинцы именно из-за этого вынуждены сидеть на пособии.