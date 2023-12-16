В Британии вынесен приговор по делу женщины, убитой агрессивной коровой

Ранее королевская прокуратура сообщила суду, что жертва смертоносного нападения коровы, неожиданно перешедшей в «режим боя», когда перед ней появилась группа людей на загородной прогулке, не имела возможности спастись. Источник: The Telegraph.

61-летняя Мэриан Клод (на изображении) находилась на пасхальных каникулах в графстве Нортумберленд в 2016-м, когда корова произвела серию нападений на женщину, перебросив в конце концов ее через ворота в ограде, сообщил королевский суд г. Ньюкасл.

На слушаниях в среду (13 декабря) представитель JM Nixon and Son, управляющей фермой «Свинхо» в Белфорде, признал, что его компания не смогла обеспечить безопасность случайных прохожих и фактически подвергла их риску во время перегона скота.

Судья Тим Гиттинс вынес приговор в пятницу (15 декабря), оштрафовав животноводческую компанию на 72 500 фунтов стерлингов (свыше 8,3 млн. руб.) и обязав ее выплатить 34 700 фунтов стерлингов (почти 4 млн. руб.) в качестве компенсации расходов пострадавших от нападения коровы плюс надбавку в размере нескольких сотен фунтов стерлингов.

По словам судьи, все произошедшее должно стать «полезным уроком» для скотоводов о высокой важности планирования, а затем перепроверки этого плана перед перегоном скота, «какими бы эти животные ни были послушными».

Фермер Аластер Никсон перегонял свое стадо мясного скота с зимовок на летние пастбища, когда группа из примерно 15 коров и телят вырвалась из-под его контроля и принялась бежать по общественной дороге для верховой езды, перевалив через вершину холма и скрывшись из виду.

Яростное нападение коровы

Владелец стада Никсон, ранее проверивший на своем квадроцикле, свободна ли дорога, не сразу последовал за сбежавшими животными, поскольку ожидал, что они остановятся и примутся пастись, либо вернутся за своими телятами. А в это время за холмом навстречу несущей группе коров прогулочным шагом шли Мэриан Клод, ее муж, дочь, зять и двое внуков.

Судья Гиттинс сообщил: «Миссис Клод просто была не в состоянии предпринять какие-либо действия по уклонению, когда одна из коров направилась именно к ней принялась агрессивно нападать на женщину, что были описано свидетелями произошедшего».

«Родственникам погибшей пришлось предпринять все возможные экстренные меры спасения: ее внуков лихорадочно перебросили через ограду, тогда как взрослые в отчаянии пытались перебраться через колючую проволоку, надеясь укрыться от мчащегося на них стада».

Ранее Крейг Хассалл, представитель обвинения, заявил суду: «Крупный рогатый скот в режиме полномасштабной драки будет нападать, используя рога и делая это многократно, и, очевидно, именно это и произошло в данном трагическом инциденте».

Мэриан Клод, физически здоровая и активная учительница начальной школы, в результате нападений коровы получила тяжелую травму позвоночника и через три дня скончалась в больнице.

В тот злосчастный апрель 2016 года семья миссис Клод остановилась в фермерском домике для отдыха и в день атаки стадом коров направлялась к местной достопримечательности, пещере Святого Катберта. Погибшая женщина шла впереди группы родственников.

По словам судьи Гиттинса, ферма «Свинхо» принадлежала семье Никсонов с 1939 года, и ранее на ней никаких проблем с безопасность людей не возникало. В настоящее время управляющая фермой компания использует другую модель перемещения скота между пастбищами, и с 2016 года никаких инцидентов не было.

В заявлении родственников погибшей женщины, последовавшем после вынесения приговора, говорится: «За те секунды, что были отведены нам на какую-то реакцию, Мэриан, находившаяся немного впереди, имела меньше всего времени, но все она же сумела отойти в сторону и сделать себя как можно незаметной, прижавшись к деревянным воротам, под нависающим деревом. Несмотря на это, на Мэриан набросилась первая же корова, причинившая ей смертельные травмы».

«Сразу после инцидента, а также в прошедшие месяцы, а теперь и годы, мы полагали, что Мэриан погибла из-за неспособности фермера Никсона и его сына внедрить даже самые элементарные системы безопасности в своем деле. Ее гибели можно было полностью избежать, и эта мысль не дает нам смириться с утратой».