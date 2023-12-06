Вчера Владимир Зеленский должен был выступить по Zoom перед американскими сенаторами. Однако украинский лидер отменил свое выступление. И сейчас в Конгрессе США ведутся активные споры по поводу выделения очередного транша для Украины.

Представители республиканской партии согласны поддержать выделение 60 миллиардов долларов для Киева только в случае, если будет осуществлено финансирование для укрепления американо-мексиканской границы.

Как передает американский телеканал PBS, после отмены украинским президентом онлайн-встречи, сенаторы «атаковали» госсекретаря. Республиканцы начали высказывать свое недовольство начальнику Пентагона, а многие из них, в том числе и Митт Ромни, вышли из зала.

По словам журналиста телеканала, отмена выступления является фатальной ошибкой, совершенной украинским президентом. Судьба Украины теперь под угрозой, ведь без поддержки США, украинское правительство не в силах покрыть все расходы, отмечается в репортаже PBS.