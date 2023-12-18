30-летний штаб-сержант Закари Мелтон не явился на службу в центре базовой подготовки пехотинцев Армии США и был найден мертвым. Однако менее десяти дней назад другой штаб-сержант с этой же армейской базы в Южной Каролине также был обнаружен умершим.

Штаб-сержант Мелтон был найден без сознания в субботу (16 декабря) в собственном автомобиле на территории армейской базы. Согласно «Фокс ньюс», об этом говорится в пресс-релизе гарнизона Форт-Джексон, опубликованном в понедельник (18 декабря).

Как сообщается, Мелтон, сержант-инструктор 1-го батальона 34-го пехотного полка, был обнаружен личным составом базы после того, как не появился на утреннем смотре.

«Мы чрезвычайно опечалены потерей штаб-сержанта Мелтона», – заявил бригадный генерал Джейсон Келли, командир базы. «В это очень эмоциональное время наши мысли с семьей внезапно скончавшегося и пехотинцами его батальона».

Генерал Келли не назвал причину смерти «второго» штаб-сержанта, лишь добавил, что следствие ведет Отдел уголовных расследований Армии США. Он сообщил, что для поддержки пехотинцев в подразделении умершего военного инструктора предоставляются военные капелланы и специалисты по психическому здоровью.

«Фокс ньюс» отмечает, что перед известием о смерти Мелтона 8 декабря была новость об умершем 34-летнем штаб-сержанте Аллене Бертраме, также найденным уже умершим на территории Форт-Джексона после того, как он не появился на утренней поверке.

Представитель командования армейской базы заявил, что хотя смерть Бертрама все еще расследуется, никаких признаков неестественности в его гибели обнаружено не было.