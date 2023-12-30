Внештатная помощница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк, уволенная после заявления «мы все равно все умрем», ранее строила карьеру актрисы и певицы в России. Об этом пишет портал Ura.ru со ссылкой на украинский сайт «Страна.ua».

После выпуска из Киевского национального университета театра, кино и телевидения, Мартынюк в 2002 году перебралась в Москву. Она на протяжении двух лет являлась участницей группы «Сливки». Также в 2006-м она сыграла одну из ролей в комедийном боевике «Ненасытные».

Карьера актрисы началась довольно удачно, после фильма она снялась в сериалах «Ефросинья», «Мажор», «Ментовские войны. Киев» и прочих.

Кроме того, в России актриса вышла замуж и родила дочь, но в 2008 году брак распался. Мартынюк уехала на родину и в 2014-м примкнула к «Евромайдану». Также после начала конфликта на Донбассе она пошла в волонтеры.