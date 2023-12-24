В КЗЦ «Миллениум» в Ярославле 19 декабря состоялось выступление “Уральских пельменей” (6+). Зал был полон, все билеты распродали задолго до начала. Многие приезжали из других областей, чтобы посмотреть шоу.

Подавляющее большинство зрителей остались довольны и местом проведения мероприятия, и самим выступлением. О КЗЦ “Миллениум” у посетителей остались только самые приятные впечатления. В самом представлении были как старые и проверенные, так и новые номера, которые понравились поклонникам. Некоторым не хватало Романа Постовалова, который не смог приехать в Ярославль, сообщил портал 76.ru.

Однако часть зрителей остались недовольны шоу. Они тоже отметили, что “Уральские пельмени” приехали не в полном составе, а также возмутились из-за цены. Все дело в том, что за посещение представления в Ярославле пришлось заплатить от 5 до 15 тысяч рублей. В других городах билеты на шоу обходятся вдвое дешевле – от 2,5 до 7 тысяч рублей.