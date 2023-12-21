В рамках новой волны мобилизации в 2024 году Киев собирается призвать в армию украинских граждан, выехавших за пределы страны. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

В интервью немецкому изданию Bild он не стал раскрывать, какими именно способами ведомство намерено “вытаскивать” из-за рубежа разбежавшихся по Европе военнообязанных, однако пригрозил, что за отказ возвращаться на родину будут применяться санкции.

«Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они (сбежавшие за границу украинцы призывного возраста — прим. Discover24) не придут добровольно», — заявил министр.

Также он заявил об изменениях в мобилизации. Потенциальным бойцам теперь будут подробно сообщать, куда их направят служить, когда демобилизуют и какая экипировка будет выдана по месту службы.