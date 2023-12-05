Советский и армянский актер, режиссер и сценарист Сурен Бабаян скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов Армении. Отмечается, что артист скончался в результате продолжительной болезни 4 декабря.

Сурен Бабаян родился в Ереване 18 октября 1950 года. Он окончил факультет Ереванского художественно-театрального института. Затем в 1980 году окончил высшие режиссерские курсы в мастерской Никиты Михалкова. Свою карьеру он начинал в Ереванском телетеатре, где проработал с 1974 по 1975 год

На экранах в качестве актера Бабаян дебютировал в фильме «Айрик» в 1972 году. Следующей работой стала историко-революционная картина «Председатель ревкома». Также он снялся в детском приключенческом фильме «Мы еще встретимся» и картине «Сумасшедший ангел». В качестве режиссера Сурен Бабаян работал над фильмами «Тринадцатый апостол», «Не смотри в зеркало», «Крик павлина».