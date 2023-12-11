Советский и российский актер театра и кино, режиссер, драматург и артист дубляжа Сергей Иванов скончался на 94-м году жизни 9 декабря. Печальная новость была сообщена представителями пресс-центра Марийского театра имени Шкетана. В этом театре Иванов прослужил много лет. Должность главного режиссера в Марийском театре Иванов занимал на протяжении 16-ти лет.

Сергей Иванов родился 20 октября 1930 года в крестьянской семье в селе Ильнетуры Республики Марий Эл. В 1947 году по окончанию школы поступил на актерское отделение Музыкально-театрального училища имени Палантая в Йошкар-Оле. Еще во время учебы начал участвовать в спектаклях Маргостеатра. В 1951 году поступил на режиссерский факультет ГИТИСа имени Луначарского. Его дипломной работой стала постановка драмы Михайлова «На перепутье».

За свою долгую творческую жизнь, Иванов поставил множество пьес, сыграл ряд драматических ролей в спектаклях разных лет, озвучил более 150 ролей при дублировании художественных фильмов на марийский язык.