Народный артист Украины Сергей Кустов скончался в возрасте 83 лет 2 декабря. Прискорбную весть сообщили в театре, где актер работал на протяжении 55-ти лет. Причина и обстоятельства смерти артиста не сообщались.

Российскому зрителю артист известен своей ролью мушкетера Монтарана в фильме Юнгвальда-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера» 1978 года. Также Кустов сыграл в картине «Возвращение мушкетеров» 2009 года.

Сергей Кустов является уроженцем Полтавской области. Он родился 12 октября 1946 года. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. С 1968 года начал работать во Львовском ТЮЗе (ныне Первый академический украинский театр для детей и юношества).

На театральной сцене воплотил роли Гамлета, Робин гуда, Ленина. В спектакле «Матери» по роману Горького играл Павла Власова. Также известен своей ролью Голохвастова в постановке «За двумя зайцами».