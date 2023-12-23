На 44-м году жизни скончался актер Алексей Черных сообщила «Пятому каналу» артистка Елена Соломатина. Причину смерти она не называла.

Черных впервые появился на телеэкранах в «101-м километре» в 2001 году. С тех пор он успел сняться в более 30 проектах, среди которых такие известные, как «Глухарь», «Беспокойный участок», «Мент в законе», «Сыщики» и прочих.

За образ Андрея в фильме «Сын» актер удостоен приза за лучшую мужскую роль на фестивале «Киношок».

Также Черных активно играл в театре Et cetera, в который попал после окончания Школы-студии МХАТ в 2003 году.

Кроме того, актер занимался дубляжом, его голосом говорят Джеки Чан в картине «Сердце из стали» и Энтони Маки из киновселенной Marvel (Сокол).