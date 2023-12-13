Актер Андре Бауэр, хорошо известный российским зрителям по сериалу «Бруклин 9-9», умер на 62-м году жизни. Издание Deadline называет причиной смерти артиста продолжительную болезнь.

Родился Бауэр 1 июля 1962 года. Он снялся также в сериалах «Доктор Хаус»(доктор Дэрилл Ноллан), «Закон и порядок» и «Убойный отдел» (детектив Фрэнк Пемблтон), а также в нескольких популярных фильмах – «Мгла», «Первобытный страх», «Радиоволна» «Игрок», «Пассажиры», «Фантастическая четверка: Вторжение серебряного серфера», «Солт», «Посейдон».

За роли в «Убойном отделе» и сериале «Вор» Бауэр дважды получал телевизионную премию «Эмми». Кроме того, он был номинирован на «Золотой глобус», но получить эту награду актеру не удалось.