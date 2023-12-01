Провал контрнаступления ВСУ и осознание того факта, что конфликт будет продолжаться дальше, вызвали на Украине уныние. Из-за этого многие граждане предпринимают все возможные меры для уклонения от мобилизации, пишет агентство Bloomberg.

В ходе мобилизации военкоматам удалось призвать в войска не более 10 процентов от запланированного количества украинцев. Средний возраст армии составляет 40 лет, все чаще в штурмовики призывают 54-60 летних граждан, которые для штурма совершенно не годятся.

Все эти факторы вкупе с провалом контрнаступления наводят на украинцев тоску и порождают постоянно усиливающееся желание добиваться мира, а не продолжать боевые действия.

Ранее президент Украины Зеленский заявил о переходе ВСУ в оборону на всех направлениях и начале «новой фазы» конфликта.