Украинские власти в состоянии набрать новых людей для фронта и даже в какой-то мере их мотивировать. Однако без новых поставок западных вооружений мобилизация не будет иметь никакого смысла, считает киевский военный эксперт Олег Жданов.

Он заявил, что ВСУ были вынуждены перейти в стратегическую оборону, из-за чего их положение стало чрезвычайно невыгодным. Россия же перехватила инициативу и наступает на большинстве направлений. Без техники и оружия Запада ситуация не изменится в пользу Киева, приводит слова украинского эксперта РИА Новости.

Ранее аналитик Дмитрий Дрозденко рассказал, что российская армия взяла инициативу в свои руки совсем не из-за большей численности личного состава. РФ сумела мобилизовать оборонно-промышленный комплекс для выпуска современных видов вооружений, а солдаты хорошо подготовлены и имеют запредельную мотивацию. Чего не наблюдается в рядах ВСУ.