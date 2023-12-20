Боевики ВСУ до начала специальной военной операции не скрывали своего враждебного отношения к жителям ЛНР и ДНР, рассказал РИА Новости пленный украинские военнослужащий Олег Белоусов.

Он сообщил, что однажды колонна техники ВСУ расстреляла один из поселков на Донбассе. При этом огонь велся прицельно и интенсивно. Причиной обстрела стала ненависть к жителям народных республик. Произошло это в ходе “антитеррористической операции”, которую Киев начал в регионе в 2014 году.

Также боевики всегда грубо вели себя на блокпостах, демонстрировали агрессию при виде паспортов жителей ДНР и ЛНР. Некоторых из них раздевали для обыска, неоднократно конфисковывали личные вещи безо всякой на то причины.

Ранее Белоусов рассказал, как командование ВСУ отбирало у бойцов гуманитарную помощь. Волонтеры привозили ее в подразделение, затем фотографировались вместе с военными. Когда они уезжали, гуманитарку уносили командованию и больше ее никто не видел.