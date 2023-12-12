Киев «умрет», но не войдет в состав России, заявил глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В своем интервью «Голосу Америки» (организация – СМИ, исполняющая функции иностранного агента в России) он также гордо высказался в том духе, что ВСУ продолжать сражаться даже без помощи США.

«Украине будет очень тяжело. И безусловно, Украина будет всё равно продолжать сражаться и отстаивать своё право на свободу. И, несомненно, мы не будем становиться на колени перед Россией. Киев умрёт, но не станет никогда российским городом», – цитирует советника «Московский комсомолец».

Стоит напомнить, что представители киевского режима нечто подобное заявляли и о Крымском полуострове, который по их мнению должен стать «украинским или безлюдным».

Подоляк также поинтересовался, готовы ли США проиграть вместе с Украиной.