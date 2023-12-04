4 декабря в Херсонской области под Алешками украинский беспилотник осуществил атаку на автомобиль МЧС. В результате взрыва пострадало двое сотрудников спасательной службы. Они получили серьезные ранения. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
«Сегодня дрон ВСУ под Алешками атаковал машину МЧС. Тяжелые ранения получили двое пожарных», – написал Алексеенко.
Накануне в результате атаки дрона ВСУ пострадал гражданский автомобиль на берегу Днепра в Херсонской области. Мирный житель получил тяжелые осколочные ранения спины, головы и шеи. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в медучреждение. Врачи сейчас борются за его жизнь.
«С начала года от рук украинских нацистов погибло уже 78 мирных херсонцев. Среди них много женщин, шестеро детей. Раненых – уже 485. Цифры просто чудовищные… Так выглядит фашизм на украинской земле. И пожалуй, он даже циничнее того, что был здесь 80 лет назад», – подчеркнул Алексеенко.