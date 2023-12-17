Глава правления «Фундации DEJURE» и активный борец с уклонистами от службы в ВСУ Михаил Жернаков задержан полицией, сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на украинский тг-канал «Политика страны».

Ранее Жернакову была выписана повестка в военкомат, но в назначенное время он не явился. Поэтому правоохранителям пришлось его задержать. Активист заплатил штраф за неявку. Кроме того, в течение 4 дней он обязан пройти военно-врачебную комиссию.

Жернаков неоднократно заявлял, что из-за статуса кандидата юридических наук он является ограниченно годным к службе в армии. Однако его коллеги из группы адвокатов предпринимают меры для лишения этого статус через суд. Это позволит снять ограничения и отправить ярого борца с уклонистами на передовую.