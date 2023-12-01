Правительство Курской области сообщило об атаке украинских спецслужб на чаты школ города. Она представляет собой распространение информации о готовящейся диверсии посредством анонимного телеграм-канала.

Городские власти заявляют, что это дело рук украинского ЦИПсО, который пытается ввергнуть горожан в панику. Спецслужбы Украины специально выбрали школьников, так как атака на них производит впечатляющий эффект на родителей, наносит серьезный удар по их эмоциональному состоянию.

В правительстве региона призвали родителей и самих школьников сохранять спокойствие, не паниковать и не вестись на угрозы. Также жителям Курса посоветовали не пересылать подозрительные сообщения и посты с украинских телеграм-каналов.