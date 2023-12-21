В ночь на 21 декабря в окрестностях Николаева прогремел мощный взрыв, его последствия пока не раскрываются. По информации агентства ТАСС, которое ссылается на украинский ресурс «Зеркало недели», жители Николаева услышали звук взрыва в 3:41 по Московскому времени.

Telegram-каналы Украины также сообщали о полете дронов-камикадзе на Одессу и угрозе для Херсона. Кроме того, немного раньше утверждалось, что в Николаеве прогремело два сильных взрыва.

Напомним также, что об атаках сообщали и жители Сумской области на севере Украины. Местные журналисты предположили, что речь шла о работе средств противовоздушной обороны.

ВС РФ атакуют военную, энергетическую и промышленную инфраструктуру Украины с 10 октября прошлого года. Удары с применением ракет и дронов-камикадзе начались через два дня после теракта ВСУ на Крымском мосту.