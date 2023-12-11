На Украине опубликовали фото и видео с предположительного места убийства бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы.

На одном из фото человек в черной куртке с капюшоном лежит лицом вниз, украинские телеграм-каналы утверждают, что это тело Кивы. Также отмечается, что съемка велась в том лесу, где убийца поджидал бывшего парламентария.

На видео автор измененным специальной программой голосом рассказывает, что это был его своеобразный «опыт», он показывает дорожки в глубоком снегу, а затем наводит объектив камеры на дома неподалеку.

Также сообщается, что операция по устранению Кивы готовилась несколько месяцев. Официального подтверждения информации, приведенной на фото и видео, нет. Точно установить по ним, что речь идет об убитом экс-нардепе Украины не представляется возможным.