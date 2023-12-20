Шесть тысяч военнообязанных мужчин полностью на законных основаниях покидают Украину каждые сутки. Представитель Государственной погранслужбы страны Игорь Матвийчук отметил, что только 150-200 из них – это волонтеры, которые оформлены по системе «Шлях» («Путь»).

Все остальные выезжают за пределы Украины по другим поводам. При этом все документы у них в полном порядке, что не дает пограничникам возможности задерживать украинцев.

Самые распространенные причины для выезда – не позволяющее служить в армии состояние здоровья, о чем имеются соответствующие справки, а также наличие троих или более детей. Во втором случае многие просто вступают в фиктивный брак с многодетными женщинами, чтобы избежать мобилизации.

Также в последнее время все чаще пересекают границу мужчины с женскими паспортами, означающими смену пола. При этом никаких хирургических операций они точно не делали, отмечает Матвийчук.

Еще одна распространенная причина для выезда – сопровождение инвалидов на лечение. В законодательстве Украины имеется лазейка, которая дает возможность одного и того же человека с ограниченными физическими возможностями вывозить разным сопровождающим. Это стало идеей для бизнеса. Инвалиды за определенную плату вывозят одного «сопровождающего», затем возвращаются и в следующий раз едут на лечение уже с другим «опекуном».