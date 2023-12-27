Фехтовальщица Виолетта Бида, которая ранее вместе с мужем перебралась на ПМЖ в Соединенные Штаты, объявлена в розыск на основании возбужденного в отношении нее уголовного дела.

Об этом рассказал сайт ГТРК «Самара» со ссылкой на базу данных МВД.

Сергей и Виолетта Бида уехали в США в 2023 году и сейчас живут в штате Калифорния. При этом Сергей является действующим офицером, а его супруга – действующей военнослужащей ВС РФ. Оба они входят в состав команды ЦСКА.

Фехтовальщики без согласования с российской стороной приняли участие в чемпионате Соединенных Штатов. Из-за этого от своей должности отстранен старший тренер мужской сборной России Александр Глазунов.

Виолетта Бида выигрывала второе и третье места на чемпионате России, а также имеет в своем активе серебряные медали чемпионатов мира и Европы.