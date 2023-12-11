Взрывы в Киеве могли быть результатом удара по городу гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Украинские власти пока заявляют только о беспилотниках «Герань» и об «успешной» работе ПВО.

Предположение о «Кинжалах» выдвинул ряд телеграм-каналов. Все дело в том, что в столице Украины сперва прогремела серия мощных взрывов и только после нее в 4:15 была объявлена воздушная тревога. Такое происходит в случае запуска баллистического вооружения либо гиперзвуковых ракет.

Официальной информации пока нет. Украинские СМИ подтверждают, что взрывы действительно звучали на Левом берегу Днепра, но какое именно вооружение использовалось, не раскрывается.

Напомним, ВС РФ наносят регулярные удары по Киеву и тыловым регионам Украины для поражения складов с боеприпасами, других объектов военной, промышленной и энергетической инфраструктуры.