В объективы видеокамер жителей Белгорода попал ракетный удар ВСУ по центру города. Запись в Сети опубликовал телеграм-канал «112».

На кадрах, сделанных камерой видеорегистратора, запечатлен момент попадания ракеты по одной из белгородских улиц. После яркой вспышки на месте удара начинает подниматься столб дыма, а люди спасаются бегством. Автомобиль, с которого велась съемка, тут же остановился.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаку ВСУ на центр Белгорода террористическим актом. В ходе заседания Совбеза Организации объединенных наций он заявил, что РФ намерена исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью, откуда исходит угроза новых атак по мирному населению. Кроме того, на любые подобные действия ВСУ будет даваться гораздо более жесткий ответ.