Традиционные китайская и японская кухни богаты овощами, зеленью и море продуктами. Именно такая еда дает организму необходимое количество витаминов, минералов, микро и макроэлементов, что является мерой профилактики когнитивных расстройств. Об этом рассказал профессор питания и эпидемиологии Гарвардского университета Эдвард Джованнуччи. Слова специалиста приводит британская газета The Sun.

По словам ученого, питание, в котором нет большого акцента на красном мясе, насыщенных жирах помогает уменьшить риск возникновения болезни Альцшеймера. Для профилактики этого недуга стоит вводить свой рацион много зелени и овощей, фруктов, орехов, морепродуктов и рыбы. Поэтому самым оптимальным решением является китайска и японская кухни а также рацион Средиземноморья.

Кроме того, специалист отметил, что старческое слабоумие грозит людям, ведущих пассивный образ жизни и имеющих проблемы с лишним весом. Также к факторам, провоцирующим этот недуг, стоит отнести сердечно-сосудистые недуги, диабет и некоторые виды онкологических заболеваний.