Южнокорейские ученые выяснили, что рабочая неделя продолжительностью более 35 часов может приводить к развитию депрессии среди пожилых людей. Свое исследование специалисты из национального университета Сеула опубликовали в научном издании в BMC Public Health.

В своем эксперименте специалисты задействовали 5751 добровольца в возрасте от 55 лет. В ходе исследования добровольцы рассказали информацию о своей рабочей и социальной занятости, образовании, доходов и семейном положении. Также респонденты заполнили специальные опросники с целью выявления у них признаков депрессии.

По результатам проса стало ясно, что люди пенсионного возраста, работающие более 35 часов в неделю, были более склонны к возникновению депрессивных состояний. Но в то же время, у работающих людей психическое здоровье у работающих пенсионеров все равно было крепче, чем у неработающих. А их благополучию способствовал высокий уровень социального взаимодействия.