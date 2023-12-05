Специалист по медицине сна из Йельского университета Андрей Зинчук и британский психолог Скотт Лайонс рассказали журналистам Daily Mail, на сколько некачественны ночной сон может негативно отразиться на работе сердца и снизить мозговую активность.

По словам доктора Зинчука, недосыпание или полное отсутствие ночного сна повышает артериальное давление, а это создает дополнительную нагрузку на сердце. Люди страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями в таком случае более подвержены риску возникновения инсульта или инфаркта.

Если человек бодрствует более 18-ти часов, то у него снижается гормон тестостерон. А это влияет на настроение и самочувствие. Также некачественный сон или его отсутствие приводит к снижению энергии. В результате страдают защитные силы организма и возникают сбои в иммунной системе.

В свою очередь, психолог Скотт Лайонс отметил, что бессонные ночи провоцируют снижение мозговой активности. И чем больше времени человек не спит, тем больше негативных последствий для него.