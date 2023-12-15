Группа ученых-медиков из Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) разработала препарат способный блокировать процесс отвердевания межклеточного вещества, предотвращая процесс старения организма. Научное открытие было сделано сотрудниками Научного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

«При старении, а также при различных заболеваниях, особенно при сахарном диабете, страдают не только клетки, но и межклеточное вещество, белок, а именно коллаген становится жестким. Найденные нами вещества блокируют этот процесс, и коллаген остается в норме. Такие препараты необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и для продления здорового долголетия – замедления процессов естественного старения», – сообщил Денис Бабков, занимающий должность директора Научного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ.

По словам ученого, группе исследователей удалось разработать препарат способный эффективно контролировать токсичное действие одного из самых распространенных молекулярных факторов старения – метилглиоксаля. При этом российские ученые занимались созданием препарата еще с 2014 года, а уже в 2019 году были проведены доклинические испытания нового медицинского средства.