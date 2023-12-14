Группа исследователей из Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) разработала новый препарат, способный блокировать процесс старения структур коллагена в организме человека. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал директор Научного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ, доктор фармацевтических наук Денис Бабков.

«При старении, а также при различных заболеваниях, особенно при сахарном диабете, в тканях накапливаются вещества, которые нарушают их работу. Между клетками есть коллаген, они сшивают его нити, получается сетка более жесткая, чем нужно организму. Найденные нами вещества блокируют этот процесс, и коллаген остается в норме. Такие препараты необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и для продления здорового долголетия – замедления процессов естественного старения», – заявил Бабков.

Коллаген является белком, который составляет основу соединительных тканей организма, в частности, кожи, сухожилий, сосудов и хрящей, а также отвечает за их нормальное функционирование. По мнению ученых, новый препарат позволит предотвратить не только прогрессирование сахарного диабета, но также улучшить состояние пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями и заболеваниями нервной системы, в том числе и болезни Альцгеймера.