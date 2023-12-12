Исследователи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета совершили прорыв в области исследования коронавирусной инфекции. Открытие российских ученых поможет создать эффективные лекарства для борьбы с коронавирусом.

Данное исследование является первым в мире в отношении детского организма. В ходе своей научной работы специалисты смогли выяснить, что в результате воздействия коронавируса страдают клетки кровеносных сосудов в легких. А иммунная система при обнаружении вируса запускает процесс самоуничтожения клеток. Их гибель в результате провоцирует недостаток кислорода и питательных веществ в клетках органов и тканей. И это может привести к синдрому диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), что повлечет за собой смерть пациента.

«В мировых публикациях не было данных, говорящих об особенностях проявления коронавирусной инфекции именно у детей, был ряд работ, посвященных патологии у взрослых», – сообщила соавтор исследования, ассистент кафедры патологической анатомии университета Вероника Галичина.

По словам специалиста, данное исследование является первым шагом в разработке препаратов, способных защитить сосудистую стенку от вирусного воздействия.