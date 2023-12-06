Научное издание Neuron опубликовало результаты исследования, согласно которому мыши способны идентифицировать себя в зеркальном отображении. Исследование было проведено американскими нейрофизиологами, обнаружившими у грызунов ряд нейронов, ассоциирующихся с самосознанием. Они подобны тем, что есть у высших приматов и ряда других животных, которые могут видеть себя в зеркале.

Доцент University of Texas at Dallas (США) Такаси Китамура вместе с командой ученых доказали способность мышей узнавать свое отражение в зеркале. А это как раз и является одним из показателей самосознания.

В ходе исследования использовался так называемый эксперимент с зеркалом. На тело грызуна наносилась яркая точка краски, и когда мышь видела себя в зеркале, то начинала чистить свою шерсть. Краска наносилась таким образом, чтобы животное не могло увидеть ее без зеркала.

Данный эксперимент подтверждает, что найденные нейроны у мышей действительно отвечают за самосознание.