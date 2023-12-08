У каждого четвертого, вакцинированного Pfizer, возник непреднамеренный иммунный ответ

Согласно недавнему исследованию, более четверти людей, которым была инъецирована немецкая мРНК вакцина, не получили никакого иммунитета из-за сбоя в процессе считывания вакцины человеческим организмом. Источник: The Telegraph.

Как было установлено, эта ошибка в вакцине не вызвала каких-либо побочных эффектов. Тем не менее, кембриджские ученые обнаружили, что новый тип вакцин в действительности не идеален, поскольку иногда приводит к образованию бесполезных белков вместо желаемого «ковидного» белка, имитирующего инфекцию и приводящего к выработке антител.

Имитация вируса

Вакцины мРНК, включая созданные «Модерной» и «Пфайзером», используют определенную цепочку генетического материала, чтобы дать организму указание создать определенный белок, который будет безопасно имитировать инфекцию.

Долгие исследования в этом направлении шли достаточно медленно. Часто этот процесс останавливался, потому что сама мРНК подвергалась нападению организма, воспринимавшегося ее в качестве чужеродного захватчика.

Только в 2023 году нобелевка по медицине досталась дуэту ученых, потративших годы на успешное решение этой проблемы. Выход был найден в изъятии одного из оснований РНК, уридина, с целью замены на максимально схожую синтетическую альтернативу.

Это прорывное решение позволило наконец ученым создавать белки в организме без слишком быстрой атаки иммунной системы. В результате появилась технология быстрого и точного создания высокоэффективных вакцин, легшая в основу противоковидной мРНК вакцины.

Прежде считалось, что небольшое видоизменение компонента уридин не создает проблем, но группа исследователей-токсикологов из Кембриджского университета обнаружила, что в процессе считывания полусинтетического кода, система по производству белка в организме человека иногда начинает бороться с искусственными аналогами уридина.

Поскольку эта ситуация несколько не соответствует ожиданиям организма, может возникнуть кратковременная пауза, тормозящая весь процесс подобно тому, как пробуксовывает автомобиль, а после в коде может быть пропущена одна «буква».

Этот процесс, называемый сдвигом рамки, изменяет процедуру интерпретации кода, поскольку основывается на применении групп из трех оснований, называемых кодоны, которые должны считываться в правильном порядке.

В результате проблема, вызванная кодом мРНК вакцины, может привести к полной рассинхронизации процесса создания «ковидного» белка, из-за чего весь последующий код искажается.

Британская команда обнаружила, что в случае с противоковидной вакциной неудачным конечным результатом является возникновение бессмысленного и безвредного белка, атакуемого организмом, что приводит к обострению иммунной системы. Согласно исследованию, результаты которого представлены медицинским журналом Nature, показало, что неверная интерпретация мРНК вакцины происходит 25-30% вакцинированных такими прививками.

Бесполезный белок

По словам ученых, вакцина достаточно хорошо воспринимается организмом, что обеспечивает достижение надежной защиты от коронавируса, но из-за проблемы сдвига рамки создается ранее нераспознанный нецелевой эффект.

Код, используемый в вакцинах против ковида, был безвреден, поэтому никаких проблем от него возникнуть не могло. Однако команда Кембриджского университета утверждает, что дальнейшие мРНК вакцины, создаваемые и используемые для противодействия прочим заболеваниям или инфекциям, в теории обладают способностью создания жизнеспособных побочных белков, активных в человеческом организме с неизвестными последствиями.

Т.е. вакцина не только не произведет нужный белок, но будет способна вызывать образование совершенного бесполезного белка.

Авторы делают особый упор на том, что нет никаких доказательств, будто это происходило при коронавирусной вакцинации, и говорят, что испытания последующих мРНК-терапевтических препаратов будут происходить с выявлением каких-либо проблем такого рода уже на ранних стадиях разработки.

Доктор Джеймс Тавентиран, являющийся содиректором исследования, заявил: «Наши исследования без сомнения подтвердили, что предпринятая против COVID-19 вакцинация мРНК безопасна. Многие миллиарды доз вакцин от производителей Moderna и Pfizer полностью безопасно доставлялись людям, спасая жизни по всему миру».

Авторы британского исследования также обнаружили существование простого метода искоренения события сдвига рамки, основанного на изменении кода препарата мРНК, позволяющего минимизировать применение проблемного псевдоуридина.

В случае замены его натуральной основой, которая, если рассматривать ее в составе трех компонентов, по-прежнему будет образовывать правильную аминокислоту, и этого будет достаточно для исключения пропусков в коде и, соответственно, обеспечения высокой безопасности вакцины, не рискуя снижением ее эффективности.

По словам исследователей, эти результаты были переданы регулирующему органу по фармацевтике около года назад, благодаря чему уже ведется разработка обновленных вакцин для предупреждения рака и другие терапевтические средства, в которых используется улучшенный формат мРНК.

«Эта технология удивительна, и она уже является революционной, полностью новой платформой в медицине для различных задач, но нам только что удалось сделать ее значительно более безопасной в будущем», – сообщила профессор токсикологии Энн Уиллис из Кембриджского университета, привлеченная к исследованию в качестве старшего соавтора.

«Пока что неизвестным образом рибосомы оказались чувствительными к модифицированным РНК, но эти противоковидные вакцины очень, очень безопасны и очень, очень эффективны», – отметила она.

«Хотя в этой технологии есть проблемы с декодированием, способные вызвать остановку процесса и сдвиг рамки, все равно после вакцинации возможно получение иммунитета к этим пептидам на уровне клеток».

Тем не менее, добавила профессор Уиллис, было очень интересно обнаружить способ решения этой проблемы, который «значительно снизит риски для этой платформы в будущем».