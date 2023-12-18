Пользователи TikTok обнаружили двойника популярного российского исполнителя Филиппа Киркорова. В США есть молодой артист, очень сильно напоминающий российского поп-короля. 25-летний музыкант СJ Hedgepeth прославился публикацией на платформе каверов известных музыкальных групп, таких как Nirvana, Post Malone. Также он публикует в своем акаунте музыкальные композиции собственного сочинения.

Ролики СJ Hedgepeth вошли в топы в октябре текущего года, после активных просмотров русскоязычных пользователей TikTok. Именно они заметили сходство молодого музыканта с Филиппом Киркоровым.

Внешность молодого человека очень сильно напомнила россиянам Киркорова. Его музыкальный жанр в русскоязычном сегменте TikTok стал называться «Кир-core». Музыкант из США стал героем многочисленных мемов о Киркорове.

Ранее сообщалось, что на мероприятии, организованном блогером и певицей Margo, журналистка попыталась задать вопрос Филиппу Киркорову, касательно пластической операции. Однако певец ответил ей достаточно в грубой форме. Видео с моментом разговора певца и журналистки было опубликовано в Сети.