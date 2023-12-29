Концерт Лолиты Милявской в Тюмени никто не отменял, несмотря на требования общественников. Билеты на мероприятие по-прежнему продаются. Мало того, спрос на них стремительно возрос после скандала с «голой вечеринкой», сообщил портал 72.ru.

Он ссылается на компанию Margarita Art, которая занимается реализацией билетов на концерт певицы. Ее представители рассказали, что общались с организаторами мероприятия и ни о какой официальной отмены нет.

Билеты на концерт все еще есть в продаже. Центральные места раскуплены все, но можно найти множество других вариантов, рассказали в компании.

Напомним, ранее сообщалось об отмене концерта Лолиты в Тюмени, который намечен на март следующего года и является частью тура в честь 60-летия исполнительницы.