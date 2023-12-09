Популярные турецкие актеры Ханде Эрчел и Бурак Дэниз рассказали в своем интервью, что им очень нравится классическая русская литература. По словам, Эрчел она без ума от романа Льва Толстого «Анна Каренина». Актрисе настолько понравилась главная героиня произведения, что она даже хотела бы воплотить ее образ.

Коллега Эрчел по сериалу «Совершенно другой» Бурак Дэниз рассказал, что ему также хотелось бы сыграть героя, созданного российским классиком. Однако актеру по душе роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». По его словам, он с радостью бы согласился сыграть роль Родиона Раскольникова, так как ему было бы интересно перевоплотиться в персонажа с серьезными психологическими проблемами.