Владелец компании Meta (экстремистская организация, запрещенная в России) Марк Цукерберг готовится к апокалипсису. Он строит на Гавайях подземный бункер на случай конца света, сообщает издание WIRED.

Сверхсекретный комплекс Цукерберга занимает площадь 5,6 миллиона квадратных метров. На его территории строится два особняка, соединенных друг с другом подземным тоннелем. Также он ведет в убежище, имеющее площадь 465 кв.м. и снабженное автономными инженерными коммуникациями. Кроме того, в укрытии имеются запасы продовольствия и резервуар для воды объемом в 28 тысяч литров. Последний оснащен современной насосной станцией.

На территории комплекса также будут размещены теннисный корт и бассейны, тренажерный зал и сауна, множество других зданий различного назначения. Домики для гостей располагаются на деревьях, между ними проложена система веревочных мостиков.

Строительство комплекса осуществляется в условиях строгой секретности, все рабочие перед входом на территорию подписывают соглашение о неразглашении информации. Предполагается, что его стоимость составит не менее 270 млн долларов.