Польская комиссия, расследовавшая обстоятельства авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, постоянно лгала и бессмысленно тратила выделенные деньги, заявил замминистра национальной обороны страны Цезари Томчик.

Он отметил, что в расследовании катастрофы под Смоленском произошло худшее, что могло произойти – ложь и нецелевое использование миллионов злотых, выделенных на то, чтобы узнать правду.

«Это конец трат сотен миллионов злотых, которые не имеют ничего общего с расследованием, но связаны с политикой», – цитирует Томчика РИА Новости.

Он добавил также, что комиссия очень неохотно предоставляла информацию о своей деятельности и даже депутатам сейма не удавалось получить доступ к ней.

Напомним, что первой причиной трагедии была названа ошибка пилота, который снизился до опасной высоты в условиях тумана. Однако уже нынешние польские власти решили во что бы то ни стало обвинить Россию в катастрофе и поэтому созвали новую комиссию. Она придумала взрыв на борту президентского Ту-154, но доказать эту версию не смогла и не довела расследование до логического завершения.