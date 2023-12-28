На телеканале «Царьград» появилось юмористическое видео с извинениями главного участника «голой» вечеринки у Анастасии Ивлеевой.

В сюжете запечатлен «говорящий носок», который приносит свои извинения за устроенный в клубе Mutabor шабаш.

«А если серьезно, очень хорошо, что этот гнойник вскрылся. Вот пусть весь этот мусор валит за границу из страны. Есть хорошая возможность войти в Новый год с новой элитой», – подписали видеосюжет авторы публикации.

Напомним, один из участников развлекался на вечеринке полностью обнаженным. На нем был только носок, который изобретательный артист надел на причинное место. Именно поэтому именно его назвали главным персонажем мероприятия.

Сейчас звезды приносят извинения в своих видеообращениях, они раскаиваются и готовы пустить слезу. Авторы публикации отмечают, что носку они верят больше, чем «скоморохам» от эстрады.