Боевик, который начал стрелять из тоннеля по военнослужащим ЦАХАЛ успешно ликвидирован, сам тоннель разрушен, рассказали в Армии обороны Израиля, передает РИА Новости.

Инцидент произошел рядом со школой в районе Шеджайя в секторе Газа. Бойцы 188-й бригады ЦАХАЛ обнаружили там шахту тоннеля, откуда по ним открыли огонь. Солдаты начали стрельбу в ответ и уничтожили террориста. Шахта была разрушена.

Кроме того, сообщается об обнаружении большого количества боевого снаряжения не только в школах района Шеджайя, но и в жилых домах и на целом ряде объектов гражданской инфраструктуры.

Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа с конца октября. Анклав сейчас разделен войсками на две части, а сам город Газа окружен Армией обороны.