Ученые уже неоднократно доказывали, что ряд популярных блюд, употребляемых человеком, может негативно отразиться на здоровье. Соответствующий материал опубликовало издание Pronews. В статье перечислены продукты, присутствующие в большом количестве в рационе многих людей.

Согласно заключению многих ученых, употребление большого количества жирного мяса может привести к метаболическим заболеваниям, таким как диабет II типа, проблемы с сердечно-сосудистой системой, жировая болезнь печени.

Кроме того, негативно сказывается на здоровье частое употребление продуктов с высокой степенью обработки. К такой пище стоит отнести сосиски, копченые мясные деликатесы, бекон. По словам ученых, в этих продуктах содержится большое количество различных добавок, консервантов и прочих побочных продуктов. Поэтому частое их употребление наносит большой вред микробиому в кишечнике.

Достаточно вредными являются сладкие безалкогольные напитки, включая и пакетированные соки с добавлением сахара.