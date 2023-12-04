Популярный юморист, резидент Comedy Club Тимур Батрудинов спел в караоке перед прохожими на Новом Арбате в Москве. Его выступление было заснято прохожими на видео. Соотвествующие кадры опубликовал Телеграм-канал «Москва Live».

Тимур Батрудинов исполнил известную композицию Григория Лепса «Самый лучший день». Вокруг знаменитости собралась толпа народа, которые подпевали вместе с артистом. Несмотря на холод, шоумен появился на улице в достаточно легкой одежде. На нем были надеты черные брюки и черная рубашка. Яркий акцент в образе был сделан с помощью золотистого пиджака.

Ранее в переходе московского метро свои композиции исполнил рэпер Баста (Василия Вакуленко) Музыкант выступил на станции «Курская». Прохожим удалось услышать вживую такие популярные хиты, как «Сансара», «Моя игра», «Выпускной», «Не болей». Выступление Басты прошло в рамках проекта «Музыка в метро».